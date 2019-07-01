Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на ИранРИА Новости 15:08
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль. Его слова передает новостное агентство Mehr.
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Энергетика
ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев
Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 16:09
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг
Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Гонконге протестующие захватили парламент
Полиции Гонконга не удалось остановить протестующих, штурмом взявших здание местного законодательного собрания.
Обновлено в 11:29
Общество
Мэр Тулуна опроверг информацию о разрушенной дамбе в городе
Мэр Тулуна Иркутской области, пострадавшего от сильного паводка, Юрий Карих подчеркнул, что сведения о прорыве дамбы в городе не соответствуют действительности.
Обновлено в 22:18
Футбол
«Локомотив» расстался с грузинским вундеркиндом
Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Чечне совершено нападение на полицейских
В Чечне неизвестный в понедельник совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.
Обновлено в 22:07
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено в 11:58
Авто
Представлен автомобильный брелок стоимостью 563 тысячи долларов
Обновлено в 15:31
Здоровье
Врач посоветовал женщинам не менять кроссовки на шпильки в течение дня
Женщинам не стоит часто носить каблуки и платформу, а также менять кроссовки на шпильки в течение одного дня из-за риска возникновения микронадрыва связок.
Обновлено в 22:17
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Обновлено в 21:36
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено в 22:50
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Здоровье
77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник Северной Осетии
Вопросов на повестке дня было много. Например, стало известно, что 77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник.
Обновлено в 13:43
Общество
В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа
Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".
Обновлено в 22:30
Здоровье
В Хабаровском крае семь человек госпитализированы из-за бруцеллеза
В Хабаровском крае с подозрением на бруцеллез госпитализированы семь человек, передает ТАСС.
Обновлено в 03:37
Экономика
В Хабаровском крае второй раз за год повысили тарифы ЖКХ
Тарифы ЖКХ в Хабаровском крае повысились второй раз за 2019 год.
Обновлено в 22:25
Политика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21