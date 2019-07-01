Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на ИранРИА Новости 15:08

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль. Его слова передает новостное агентство Mehr.
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Иран пригрозил уничтожением Израиля «за полчаса» после атаки США

Газета.Ru16:59

В Тегеране рассказали о судьбе Израиля в случае нападения США на Иран

RT на русском15:46

Иранский депутат пообещал уничтожить Израиль за полчаса

News.ru09:04

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

РИА Новости15:08

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

РБК11:55

Власти Ирана пригрозили «уничтожить Израиль в течение получаса», если США нанесут удар по Исламской республике

Эхо Москвы09:32

Иран пригрозил в ответ на атаку США уничтожить Израиль за полчаса

Взгляд.ру12:19
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил своего младшего брата Евгения Нагиева с 48-летием.
Обновлено в 04:38
Интернет

Firefox продолжает терять пользовательскую аудиторию

Лидером на рынке десктопных браузеров на протяжении многих лет продолжает оставаться Google Chrome, рыночная доля которого в июне достигла внушительных 66,3 %. Вторую строчку в рейтинге по количеству аудитории удерживает (пока ещё) упомянутый выше Firefox, третью — Internet Explorer (7,3 %), на четвертой позиции с долей рынка 6 % фигурирует Edge.
Обновлено в 11:14
Теннис

Медведев прошел во второй круг Уимблдона

Следующим соперником россиянина будет представитель Австралии Алексей Попырин, который в первом круге обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Общество

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Обновлено в 16:06
Спорт

Женская сборная Швеции пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы

Женская сборная Швеции одержала победу над национальной командой Латвии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Происшествия

В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
Энергетика

ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
Политика

На Украине отменили решение взыскать 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ»

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании 5 млн рублей в пользу российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» с Красиловского агрегатного завода, который входит в «Укроборонпром».
Обновлено в 16:31
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Хоккей

Клуб «Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина

Обновлено в 13:17
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Политика

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после хищения банковской карты у мужчины в Москве

Уголовное дело о хищении имущества у гражданина было возбуждено после его поездки в такси в Москве.
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

В Польше создадут центр боевой подготовки для солдат США

Обновлено в 07:49
Политика

В Крыму объяснили сообщения о дорогом отдыхе на полуострове

Обновлено в 12:23
Происшествия

На Украине шесть детей ранены в результате взрыва

Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Авто

Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России

Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Космос

В условиях открытого космоса плесень выжила

Обновлено 29 июня в 09:25
Происшествия

В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание

В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.
Обновлено в 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
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