Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль. Его слова передает новостное агентство Mehr.

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

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