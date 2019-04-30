Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни СухоруковаRT на русском 16:53
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Обновлено в 16:30
Здоровье
Производитель отзывает 200 серий препарата для лечения ВИЧ
Каждую отозванную партию обещают заменить на новую за счет «Фармасинтеза».
Обновлено в 12:40
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Политика
Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня»
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня» в связи с ситуацией в Венесуэле.
Обновлено в 18:28
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Университете Северной Каролины произошла стрельба, есть погибшие
В кампусе Университета Северной Каролины в Шарлотте произошла стрельба. Погибли трое человек, еще трое ранены, сообщает местная служба NBC.
Обновлено в 18:52
Экономика
Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток»
Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика
Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро
Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.
Обновлено в 15:55
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Политика
Десятки человек пострадали во время протестов в Венесуэле
Напомним, во вторник утром ситуация в Венесуэле вновь накалилась до предела после обращения объявившего себя в январе президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо к армии республики.
Обновлено в 14:17
Технологии
«ВКонтакте» обучила нейросеть создавать новостные заголовки
Социальная сеть «ВКонтакте» обучила нейросеть формулировать заголовки для новостей.
Обновлено в 13:36
Происшествия
На судне «Василий Головин» погибли два моряка
На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Экономика
В России могут закрыть несетевые магазины
Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено в 17:43
Общество
Из Владивостока за месяц вывезли 45 тысяч опасных автопокрышек
С начала двухмесячника чистоты, который стартовал в начале апреля, из дворов города, детских садов и школ, с обочин дорог и из лесных массивов убрано 45 тысяч шин.
Обновлено в 12:42
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом
Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Космос
Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за неполадки
Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за технической неполадки.
Обновлено в 02:28
Политика
Антонов надеется на улучшение отношений РФ и США после расследования Мюллера
Москва и Вашингтон смогут предпринять общие шаги для улучшения отношений после подведения итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 17:34
Здоровье
Наркоманам в Коми будут выдавать сертификаты на полугодовую реабилитацию
Сертификаты выдают в некоторых субъектах, суммы сильно различаются — от 50 тыс. до 180 тыс. рублей. В Коми об этом заговорили в 2016 году.
Обновлено в 04:35
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Общество
Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок
По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:05
Интернет
Число зарегистрированных учетных записей в Steam достигло миллиарда
Стоит отметить, число зарегистрированных учетных записей не отражает реального количества пользователей, поскольку некоторые игроки имеют больше одного аккаунта.
Обновлено в 11:24
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Обновлено в 00:06