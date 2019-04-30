В Театре имени Моссовета сообщили о болезни СухоруковаRT на русском 16:53

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

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