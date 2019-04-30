Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни СухоруковаRT на русском 16:53

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
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Театр им. Моссовета сообщил о болезни Виктора Сухорукова

РБК17:36

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

RT на русском16:53

Театр отменил спектакли из-за состояния Виктора Сухорукова

Московский Комсомолец14:32

Из-за болезни Виктора Сухорукова отменены спектакли в Москве

Газета.Ru15:06

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Сухорукова

News.ru14:27

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Сухорукова из-за болезни артиста

ТАСС14:17

Театр Моссовета отменил спектакли с участием Сухорукова из-за его болезни

Москва 2410:36
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Виктор Сухоруков
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист России. Кавалер Ордена Дружбы.
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