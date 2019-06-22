Политика
В Тбилиси возобновились антироссийские протестыГазета.Ru 13:56
В Тбилиси вновь начались акции протеста, передает РИА "Новости". Отмечается, что на митинг пришло меньше людей, чем в предыдущие дни.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Обновлено в 10:40
Общество
Алексей Лебедев: «Мы хотим привлечь к работе жилнадзора представителей общественности, у которых есть своё мнение, своё видение и конструктивные предложения»
В начале июня региональное управление государственного жилищного надзора возглавил Алексей Лебедев.
Обновлено в 03:35
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:47
Общество
МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав
В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Кино
Акула-убийца из «Челюстей» ожила
Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Происшествия
Китайский рынок горит в Приморье
Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:53
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Общество
Починка с прикупом: ремонтировать гаджеты Apple в России станет проще
По словам представителя «М.Видео» Валерии Андреевой, создать сеть сервисных центров Apple в регионах было решено после удачного эксперимента в Москве, проведенного в прошлом году.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено в 13:06
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин не планирует отдавать Курилы
Обновлено в 05:09
Политика
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа
Обновлено в 17:48
Космос
В Антарктиде обнаружена небелковая жизнь: крионы, чудовища Горвица
Отправившись на поиски, товарищи обнаружили его тело на ледяном карнизе в глубоком разломе.
Обновлено в 03:22
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Здоровье
Порядка 500 тысяч ставропольцев пройдут диспансеризацию
Минздрав Ставрополья запланировал диспансеризацию почти 500 тысяч человек. Она коснётся всех, кто достиг совершеннолетия.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика
Милонов признал Трампа лучшим вариантом для России
Если бы в выборах 2016 года победила соперница-демократ Хиллари Клинтон, то, по словам специалиста, нынешние отношения США и России стали бы в разы хуже, считает эксперт.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Политика
7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому
Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33