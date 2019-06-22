Политика

В Тбилиси возобновились антироссийские протестыГазета.Ru 13:56

В Тбилиси вновь начались акции протеста, передает РИА "Новости". Отмечается, что на митинг пришло меньше людей, чем в предыдущие дни.
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В Тбилиси возобновились антироссийские протесты

Газета.Ru13:56

Протестующие разошлись по домам в Тбилиси

Вестник Кавказа03:19

Протестующие в Тбилиси перекрыли центральный проспект

Московский Комсомолец13:16

Протестующие перекрыли центральный проспект в Тбилиси

Life.ru13:51

Протестующие в Грузии провели новую акцию в Тбилиси

ФАН12:28

Митингующие перекрыли проспект в центре грузинской столицы

News.ru13:18

Движение автомобилей по проспекту Руставели восстановлено

Sputnik Грузия00:42
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
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Алексей Лебедев: «Мы хотим привлечь к работе жилнадзора представителей общественности, у которых есть своё мнение, своё видение и конструктивные предложения»

В начале июня региональное управление государственного жилищного надзора возглавил Алексей Лебедев.
Обновлено в 03:35
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Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:47
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МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав

В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Кино

Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
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NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
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Китайский рынок горит в Приморье

Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.
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Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн

Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
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Общество

Починка с прикупом: ремонтировать гаджеты Apple в России станет проще

По словам представителя «М.Видео» Валерии Андреевой, создать сеть сервисных центров Apple в регионах было решено после удачного эксперимента в Москве, проведенного в прошлом году.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено в 13:06
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

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Путин не планирует отдавать Курилы

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Политика

Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Обновлено в 17:48
Космос

В Антарктиде обнаружена небелковая жизнь: крионы, чудовища Горвица

Отправившись на поиски, товарищи обнаружили его тело на ледяном карнизе в глубоком разломе.
Обновлено в 03:22
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Здоровье

Порядка 500 тысяч ставропольцев пройдут диспансеризацию

Минздрав Ставрополья запланировал диспансеризацию почти 500 тысяч человек. Она коснётся всех, кто достиг совершеннолетия.
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В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

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Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика

Милонов признал Трампа лучшим вариантом для России

Если бы в выборах 2016 года победила соперница-демократ Хиллари Клинтон, то, по словам специалиста, нынешние отношения США и России стали бы в разы хуже, считает эксперт.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Неудержимые. Как операция «Багратион» убила в немцах надежду

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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому

Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
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