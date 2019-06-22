Политика
В Тбилиси возобновились антироссийские протестыГазета.Ru 13:56
В Тбилиси вновь начались акции протеста, передает РИА "Новости". Отмечается, что на митинг пришло меньше людей, чем в предыдущие дни.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:32, Вашингтон
Общество
Отказ от пакетов и кофейных стаканчиков: как экохайп приходит в Томск
Экологичная упаковка в виде холщовых мешочков и крафт-бумаги, походы в магазины с многоразовой авоськой или в кофейню со своим стаканчиком – новые тренды, которые с каждым годом становятся популярней.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Хоккей
В третьем раунде драфта НХЛ были выбраны четверо российских игроков
Четверо российских хоккеистов были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ.
Обновлено в 17:26
Происшествия
В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание
В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 22:24
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Украинский наемник «Ан-Нусры» подорвался на СВУ в окрестностях Алеппо
По предварительным сведениям, наемник из Украины подорвался в ходе неудачной попытки установить взрывное устройство на линии соприкосновения с бойцами САА.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Обновлено в 12:03
Космос
НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни
Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Экономика
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Общество
Breitbart (США): опросы скрывают неприятие обществом идеологии трансгендерности (Breitbart)
Голоса 1 тысячи 295 участников опроса распределились на 49% и 51%, соответственно.
Обновлено в 17:51
Политика
Путин не намерен отдавать Курилы
Обновлено в 08:30
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Автоспорт
Хэмилтон заявил, что не чувствует себя недосягаемым
Накануне британец выиграл квалификацию "Гран-при Франции".
Обновлено в 20:17
Общество
Москвичка стала единственным в России «стобалльником» ЕГЭ по китайскому языку
Жительница Москвы Анастасия Андрюнина стала единственной российской школьницей, которой удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
«Болезненно худая» Ходченкова заставила поклонников волноваться
Актриса Светлана Ходченкова, опубликовав в Instagram новый фотосет, вызвала не только одобрительные, но и обеспокоенные комментарии.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Приморье сгорел склад на китайском рынке
Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.
Обновлено в 21:38
Общество
В выходные в Рязани ожидается сильная жара
В грядущие выходные, 22 и 23 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода и небольшие кратковременные дожди.
Обновлено вчера в 03:47
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Политика
Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
Обновлено в 23:19
Авто
Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом
Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 03:47
Политика
Анатолий Михалёв скончался. Он возглавлял Читу 20 лет
Анатолий Михалёв родился 28 марта 1948 года в Чите, которой он в результате руководил в разных должностях 20 лет.
Обновлено в 22:34