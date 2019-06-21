Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламентаЭхо Москвы 11:30
Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнал спецназ. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Участники требовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы безопасности.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:35, Вашингтон
Политика
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено в 20:28
Политика
Россия возвращает граждан из Грузии
Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено в 14:31
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Экономика
Специалисты зафиксировали снижение трат россиянок на «пляжный набор»
Траты россиянок на минимально необходимый набор для пляжного отдыха снизились на 5% (5,5 тысяч рублей).
Обновлено в 21:09
Спорт
Российские волейболисты обыграли сборную Германии в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа Лиги наций, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 21:04
Общество
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54
Политика
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России
Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено в 20:12
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
Обновлено в 18:30
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено в 17:40
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Испании начали сбор средств на похороны погибшей девочки из России
Испанская культурная благотворительная ассоциация DAR начала сбор средств на похороны погибшей в окрестностях Барселоны девочки из России.
Обновлено в 19:04
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Экономика
Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»
Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Ромы» Понсе
Обновлено в 08:05
Политика
«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за запрета летать в Грузию
«Уральские авиалинии» понесут существенные потери из-за запрета на полеты в Грузию после 8 июля.
Обновлено в 20:29
Хоккей
Американец Хьюз выбран клубом НХЛ «Нью-Джерси» на драфте 2019 года под первым номером
Обновлено в 20:20
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Футбол
Неймар о «ПСЖ»: «Уверен, мы вернемся сильнее в следующем сезоне»
Нападающий «ПСЖ» Неймар подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне – Главной целью команды и клуба в этом сезоне была Лига чемпионов.
Обновлено в 16:56