Политика
Массовые протесты прошли в ТбилисиПрима 08:31
Митинги протеста около здания парламента в Тбилиси грузинская оппозиция намерена продолжить. Акция пройдёт сегодня в 10 вечера по красноярскому времени. Стихийные протесты в Грузии начались накануне.
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Что происходит в Грузии: прямая онлайн-трансляция антироссийских протестов в Тбилиси
Российский Диалогвчера в 15:51
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