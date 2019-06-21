Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламентаЭхо Москвы 11:30

Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнал спецназ. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Участники требовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы безопасности.
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В Грузии возобновилась акция протеста оппозиции

Ведомости11:34

В Тбилиси возобновилась акция протеста

Коммерсантъ11:46

Протесты в Тбилиси возобновились

RT на русском11:44

Массовый митинг в центре Тбилиси - видео акции протеста у парламента

Sputnik Грузия13:24

В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

Эхо Москвы11:30

В Тбилиси возобновилась акция протеста

Lenta.ru11:21

Грузинская оппозиция призвала возобновить акцию протеста у здания парламента

ТК Звезда02:18
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