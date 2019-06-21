В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламентаЭхо Москвы 11:30

Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнал спецназ. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Участники требовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы безопасности.

В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

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