Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламентаФедералПресс 12:37
Около здания парламента в Тбилиси вновь возобновилась антиправительственная акция. На проспекте Руставели собрались порядка трех тысяч человек. Участники протеста ведут себя спокойно.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Общество
Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной
Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.
Обновлено в 18:07
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Космос
Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли
В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой женился на девушке из Казани
Сообщается, что спутницей жизни во второй раз Влад Пугачев выбрал бухгалтера из Казани по имени Гузель.
Обновлено в 12:03
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Политика
В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено в 17:10
Футбол
Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки
Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.
Обновлено в 18:14
Общество
«Россия» под алыми парусами: для праздника построили новый корабль
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
CNN: медиамагната Руперта Мердока госпитализировали
Обновлено вчера в 22:03
Финансы
Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов
На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.
Обновлено в 09:53
Спорт
В Минске открылись Европейские игры-2019
Обновлено в 18:02
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Общество
В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда
Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено в 04:17
Космос
Опубликованы фотографии колец Урана
Астрономы из Беркли, NASA и университета Лейчестера опубликовали термальные фотографии колец Урана.
Обновлено в 10:38
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Футбол
Алан Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Защитники Брестского вокзала не соглашались сдаваться
Сегодня Георгий расскажет вам о людях, в числе первых оказавших яростное сопротивление врагу, но почти забытых сейчас, оставшихся без наград, — защитниках Брестского вокзала.
Обновлено в 09:00
Футбол
Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии
Обновлено в 12:49
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика
В киевском гей-параде пройдет колонна гомосексуалистов-участников «АТО»
В гей-параде, который состоится в Киеве 23 июня, будет отдельная колонна ЛГБТ-участников «АТО».
Обновлено в 16:00
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Культура
Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью»
Ольга Бузова похвасталась своей возросшей популярностью, отметив, что теперь она – более популярная персона в стране даже чем президент Путин.
Обновлено в 03:33
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Понсе
ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Политика
Обострилась обстановка в столице Грузии
Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.
Обновлено в 04:02
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Общество
Осужденная в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор
Осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова подала в пятницу апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда, свидетельствуют документы суда.
Обновлено в 16:25