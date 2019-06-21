Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламентаФедералПресс 12:37

Около здания парламента в Тбилиси вновь возобновилась антиправительственная акция. На проспекте Руставели собрались порядка трех тысяч человек. Участники протеста ведут себя спокойно.
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«В Грузии ничего против русских не имеют». Инцидент в грузинском парламенте — чья-то провокация или удобный повод для протестов?

Дождь16:31

У парламента Грузии возобновилась акция протеста

Новая газета12:35

В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

Эхо Москвы11:30

Протесты в Тбилиси возобновились

RT на русском11:44

В Грузии возобновилась акция протеста оппозиции

Ведомости11:34

В Тбилиси возобновилась акция протеста

Коммерсантъ11:46

Грузинская оппозиция призвала возобновить акцию протеста у здания парламента

ТК Звезда02:18
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Общество

Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной

Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.
Обновлено в 18:07
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
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Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли

В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой женился на девушке из Казани

Сообщается, что спутницей жизни во второй раз Влад Пугачев выбрал бухгалтера из Казани по имени Гузель.
Обновлено в 12:03
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено в 16:43
Политика

В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено в 17:10
Футбол

Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки

Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.
Обновлено в 18:14
Общество

«Россия» под алыми парусами: для праздника построили новый корабль

Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

CNN: медиамагната Руперта Мердока госпитализировали

Обновлено вчера в 22:03
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Финансы

Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.
Обновлено в 09:53
Спорт

В Минске открылись Европейские игры-2019

Обновлено в 18:02
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Общество

В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда

Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено в 04:17
Космос

Опубликованы фотографии колец Урана

Астрономы из Беркли, NASA и университета Лейчестера опубликовали термальные фотографии колец Урана.
Обновлено в 10:38
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Футбол

Алан Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Защитники Брестского вокзала не соглашались сдаваться

Сегодня Георгий расскажет вам о людях, в числе первых оказавших яростное сопротивление врагу, но почти забытых сейчас, оставшихся без наград, — защитниках Брестского вокзала.
Обновлено в 09:00
Футбол

Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии

Обновлено в 12:49
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика

В киевском гей-параде пройдет колонна гомосексуалистов-участников «АТО»

В гей-параде, который состоится в Киеве 23 июня, будет отдельная колонна ЛГБТ-участников «АТО».
Обновлено в 16:00
Экономика

Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Культура

Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью»

Ольга Бузова похвасталась своей возросшей популярностью, отметив, что теперь она – более популярная персона в стране даже чем президент Путин.
Обновлено в 03:33
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Понсе

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

В результате обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель ДНР — СЦКК

Обновлено в 12:21
Политика

Обострилась обстановка в столице Грузии

Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.
Обновлено в 04:02
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Общество

Осужденная в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор

Осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова подала в пятницу апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда, свидетельствуют документы суда.
Обновлено в 16:25
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Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
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