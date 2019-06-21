В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламентаФедералПресс 12:37

Около здания парламента в Тбилиси вновь возобновилась антиправительственная акция. На проспекте Руставели собрались порядка трех тысяч человек. Участники протеста ведут себя спокойно.

В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента

Общество Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.

ЖКХ В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.

Космос Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой женился на девушке из Казани Сообщается, что спутницей жизни во второй раз Влад Пугачев выбрал бухгалтера из Казани по имени Гузель.

Политика В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.

Футбол Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.

Финансы Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Общество В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.

Космос Опубликованы фотографии колец Урана Астрономы из Беркли, NASA и университета Лейчестера опубликовали термальные фотографии колец Урана.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Армия и оружие Защитники Брестского вокзала не соглашались сдаваться Сегодня Георгий расскажет вам о людях, в числе первых оказавших яростное сопротивление врагу, но почти забытых сейчас, оставшихся без наград, — защитниках Брестского вокзала.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Экономика Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).

Культура Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью» Ольга Бузова похвасталась своей возросшей популярностью, отметив, что теперь она – более популярная персона в стране даже чем президент Путин.

Футбол «Спартак» объявил о переходе Понсе ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.

Политика Обострилась обстановка в столице Грузии Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.