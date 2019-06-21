Политика
В Тбилиси продолжаются акции протеста против действующей властиRuNews24.ru 12:53
Протестующие сообщили, что дадут главе МВД Грузии три часа на сложение полномочий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал акции протеста в Тбилиси «русофобской провокацией», передают «Известия».
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Призываю всех вновь собраться сегодня в 19:00. Будем требовать от руководства адекватных действий. Власти должны начать говорить, хватит терпеть все это.
— Григол Вашадзе, грузинский дипломатТелеканал 360° 00:05
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