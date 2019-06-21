Политика

В Тбилиси возобновилась акция протестаLenta.ru 11:21

В центре Тбилиси возобновляется акция протеста против действий парламента. Об этом сообщает в Twitter гражданский активист Николай Левшиц. Как отмечается, акция протеста снова проходит у здания парламента.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Грузинские оппозиционеры выдвинули требования к властям

Телеканал 360°12:53

В Тбилиси началась акция с требованием отставки главы МВД

Интерфакс12:13

Полиция разогнала акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси

ФАНвчера в 19:51

Протесты в Тбилиси возобновились

RT на русском11:44

Оппозиция Грузии возобновила акции в центре Тбилиси

Говорит Москва11:40

В Тбилиси возобновилась акция протеста

Коммерсантъ11:46

В Тбилиси спецназ разогнал акцию протеста возле парламента

МИР 24вчера в 17:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Обновлено в 06:30
Политика

Ростуризм советует приостановить продажу туров в Грузию

Российским туроператорам, турагентам рекомендовано приостановить реализацию туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Иранские военные показали сбитый американский беспилотник

Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд

Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Здоровье

Ветврачи дали советы по защите домаших питомцев в жару

Под воздействием жары нередко у питомцев пропадает аппетит.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины

Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил (ВМС), оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Чечне более 40 тысяч человек остались без света

Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Здоровье

Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС

По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено в 06:24
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Футбол

Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» покажут напечатанный на 3D-принтере танк Т-90МС

Последний натурный образец напечатан на 3D-принтере.
Обновлено в 01:44
Политика

США предупредили Иран о планируемом ударе

Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.
Обновлено в 09:00
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

Обновлено в 13:49
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика

Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков

Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Спорт

Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:29
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Автоспорт

Пилот Ferrari Феттель предложил сжечь гоночные правила «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) оставить в силе штраф, наложенный на него во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Обновлено в 14:04
Космос

В NASA показали перистые облака, «подсказывающие» приближение бури

Ученые NASA продемонстрировали нечасто наблюдаемые поперечные перистые облака над Западной Австралией.
Обновлено в 12:51
Спорт

Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии

Обновлено в 12:49
Здоровье

Мичуринск объявлен территорией риска по распространению кори

Мичуринский район Тамбовской области объявили территорией риска по распространению кори. Все заболевшие не были привиты.
Обновлено в 08:46
Общество

Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub

Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное