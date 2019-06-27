Футбол

В Тбилиси состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Грузии по футболуSputnik Грузия 09:04

Результаты жеребьевки Кубка Грузии по футболу: "Гареджи" - "Тбилиси Сити" "Рустави" - "Торпедо" (Кутаиси) "Мерани" (Тбилиси) – "Сабуртало" (Тбилиси) "Мерани" (Мартвили) – "Локомотив" (Тбилиси). Первые матчи ¼ финала состоятся 25 сентября. О том, когда пройдут ответные игры – станет известно позже.
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УЕФА не будет разводить российские и грузинские клубы в еврокубках

Sport24.ru10:21

УЕФА не будет разводить клубы из России и Грузии при жеребьёвке еврокубков

RT на русском11:33

УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

Спорт-Экспресс09:43

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Газета.Ru10:39

УЕФА не будет разводить клубы из России и Грузии в отборочных корзинах

РБК10:35

УЕФА не будет разводить российские и грузинские клубы при жеребьёвке еврокубков

Чемпионат10:48

УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

ТАСС09:45
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