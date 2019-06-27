В Тбилиси состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Грузии по футболуSputnik Грузия 09:04

Результаты жеребьевки Кубка Грузии по футболу: "Гареджи" - "Тбилиси Сити" "Рустави" - "Торпедо" (Кутаиси) "Мерани" (Тбилиси) – "Сабуртало" (Тбилиси) "Мерани" (Мартвили) – "Локомотив" (Тбилиси). Первые матчи ¼ финала состоятся 25 сентября. О том, когда пройдут ответные игры – станет известно позже.

В Тбилиси состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Грузии по футболу

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