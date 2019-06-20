Политика
В Тбилиси разогнали антироссийский митингНезависимое телевидение Севастополя 04:07
В Тбилиси разогнали антироссийский стихийный митинг. У здания парламента Грузии вчера вечером собрались несколько тысяч человек, требующих отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе.
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Полиция в Тбилиси разрешила митингующим против участия российских депутатов в сессии МАП перекрыть проспект Руставели
Интерфакс Религиявчера в 11:30
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