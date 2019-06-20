Политика

В Тбилиси разогнали антироссийский митингНезависимое телевидение Севастополя 04:07

В Тбилиси разогнали антироссийский стихийный митинг. У здания парламента Грузии вчера вечером собрались несколько тысяч человек, требующих отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Тбилиси разогнали антироссийский митинг

Независимое телевидение Севастополя04:07

Вспомнили старые обиды: в Тбилиси сотни людей вышли на антироссийский митинг

Infox.ruвчера в 14:13

Полиция в Тбилиси разрешила митингующим против участия российских депутатов в сессии МАП перекрыть проспект Руставели

Интерфакс Религиявчера в 11:30

Грузинская оппозиция устроила стихийный антироссийский митинг в Тбилиси

Новостной фронтвчера в 13:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Происшествия

В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя

Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Авто

GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряд Chevrolet Niva

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором — о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 05:05
Политика

Лукашенко назвал Кадырова братом

Обновлено в 06:39
Космос

Роскосмос перенёс дату запуска обсерватории «Спектр-РГ»

Обновлено в 02:08
Политика

В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек

Обновлено вчера в 16:22
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено в 07:20
Политика

Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов

Беспорядки в Тбилиси Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Адвокаты нашли «настоящего» владельца миллиардов полковника Захарченко

Обновлено в 09:42
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Общество

Дроздов прокомментировал «скандал» на передаче «В мире животных»

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста

К осени в Керчь прибудут 4 новых катера, предназначенных для охраны моста.
Обновлено в 05:27
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Политика

МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках

Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил подведомственным отделам подготовить предложения по созданию подразделений по борьбе с нарушениями при расследовании дел о незаконном обороте и сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:10
Футбол

ЦСКА может арендовать 22-летнего хорватского защитника с правом выкупа

Московский ЦСКА договорился с хорватским футбольным клубом "Славен Белупо" об аренде центрального защитника Звонимира Шарлии с последующим правом выкупа, сообщает epodravina.hr со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:38
Происшествия

14-летняя российская велогонщица погибла во время тренировки

14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки.
Обновлено в 11:37
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Футбол

«Милан» отклонил предложение «Барселоны» в € 40 млн по Романьоли

«Барселона» предпринимала попытки приобрести защитника «Милана» Алессио Романьоли, утверждает Tuttosport.
Обновлено в 10:42
Музыка

На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Хоккей

Минское «Динамо» подписало форварда «Автомобилиста»

Обновлено в 11:52
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ираклий Кобахидзе
Грузинский политик
Грузинский политик, председатель парламента Грузии с 18 ноября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тбилиси
Столица Грузии
Столица и крупнейший город Грузии, расположенный на берегу реки Куры с населением около 1,1 миллиона человек. Город был основан в V веке. Тбилиси - важнейший промышленный, социальный и культурный центр Грузии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное