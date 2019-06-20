Политика
Обострилась обстановка в столице ГрузииЭхо Москвы 04:02
Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров Boxster и Cayman
Обновлено в 09:09
Футбол
Гильерме предложил «Локомотиву» разорвать контракт
Как стало известно Metaratings.ru, московский «Локомотив» не может себе позволить продлить контракт с вратарем сборной России Маринато Гильерме на его условиях.
Обновлено в 07:25
Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Здоровье
Роспотребнадзор предложил ввести календарь прививок для пожилых людей
Роспотребнадзор выступил с инициативой сформировать календарь прививок для представителей старшего поколения.
Обновлено в 10:27
Политика
Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме
Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
УВЗ покажет танк, напечатанный на 3D-принтере
Корпорация Уралвагонзавод представит на военно-техническом форуме Армия-2019 танк, напечатанный на 3D-принтере.
Обновлено в 05:53
Авто
АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray
По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном
Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.
Обновлено в 06:55
Политика
Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России
Группа американских законодателей-демократов предложила ввести новые санкции в отношении России, которые включали бы в себя ограничительные меры по российскому суверенному долгу, проектам по экспорту российского сжиженного газа и банкам РФ.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Житель Нижегородской области убил трех человек
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц").
Обновлено в 09:19
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом белорусского народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает 21 июня БЕЛТА.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено в 07:30
Политика
На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО
Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Политика
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
Обновлено в 04:01
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Общество
Путин попросил губернатора разобраться с застройкой в Красноярске
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ситуацию с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры в Красноярске.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Космос
Ученые NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами с шипами
Ученые NASA в рамках нового проекта решили оснастить готовящийся марсоход Mars-2020 колесами с шипами.
Обновлено в 05:53
Спорт
Глава ОКР отметил важность развития всех видов спорта в России
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о высокой важности развития всех видов спорта на территории страны.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Политика
Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16