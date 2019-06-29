В Тбилиси проходит массовое шествиеГазета.Ru 16:27

Десятерым представителям МВД приостановлены полномочия. Волна протеста в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, 20 июня поздно ночью переросла в беспорядки и антиправительственные выступления.

с чего всё началось

В шествии приняли участие порядка 5-7 тыс. граждан, в том числе представители оппозиционных партий. Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".

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