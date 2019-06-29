Политика

В Тбилиси проходит массовое шествиеГазета.Ru 16:27

В шествии приняли участие порядка 5-7 тыс. граждан, в том числе представители оппозиционных партий. Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Читать в источнике
с чего всё началось

Объединенное многотысячное шествие началось в центре Тбилиси

Десятерым представителям МВД приостановлены полномочия. Волна протеста в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, 20 июня поздно ночью переросла в беспорядки и антиправительственные выступления.
Sputnik Грузия11:10

Подробнее о событии

В Тбилиси проходит массовое шествие

Коммерсантъ12:38

Несколько часов в центре грузинской столицы продолжается Марш свободы

Эхо Москвы15:01

Шествие с требованием отставки главы МВД Грузии началось в Тбилиси

РБК12:42

В Тбилиси проходит массовое шествие

Газета.Ru16:27

Жена Саакашвили возглавила марш оппозиции в Тбилиси

Интерфакс11:56

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

РИА Новости11:37

Протестующие в Тбилиси развернули огромный баннер с требованием отставки Гахария - видео

Sputnik Грузия14:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 18:02
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Хоккей

«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Обновлено в 11:34
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика

Трамп разыграл саудовского принца на G20

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено в 17:31
Общество

Новокуйбышевцы против цивилизации и сказали раздельному сбору мусора: «нет»

Многие из горожан уверены, что раздельный сбор мусора только усугубит и без того тяжелую жизнь.
Обновлено в 04:10
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Магнитогорске загорелась городская ярмарка

Обновлено в 19:58
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
Автоспорт

Хэмилтон потеряет три позиции на старте «Гран-при Австрии»

Обновлено в 13:39
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Игры

Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3

Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено в 13:48
Космос

Астрономы обнаружили восемь похороненных двойных кандидатов AGN

Ранее ГЛАС сообщал о том, что ученые записали самую высокую энергию фотонов из Туманности краба.
Обновлено 27 июня в 12:29
Происшествия

Самолет пропал с радаров в Доминиканской Республике

Небольшой самолет, на борту которого находились четыре человека, пропал с радаров в Доминиканской республике 29 июня.
Обновлено в 20:22
Игры

Запущен первый бета-тест Halo Reach для PC — видео в 4K

Microsoft и 343 Industries объявили о начале первой фазы бета-тестирования игры из Halo: The Master Chief Collection.
Обновлено в 03:39
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено в 14:45
Технологии

Соавтор теории струн о боге, людских пороках и печальном будущем человечества

«Лента.ру» поговорила с Митио Каку о его жизненном пути, теории струн, будущем, конспирологии и боге.
Обновлено в 17:06
Авто

Стартовало производство самого быстрого гиперкара SSC Tuatara

Предварительная подготовка сборочной линии к производству Tuatara была запущена на заводе SSC в Ричленде, штат Вашингтон, еще несколько месяцев назад, и в четверг компания подтвердила, что первый экземпляр суперкара будет передан владельцу в третьем квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 08:01
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Климова ушла в отрыв после развода

Обновлено в 09:37
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 11:10
Политика

Элтон Джон обвинил Владимира Путина в двуличии из-за слов про ЛГБТ

Обновлено в 04:02
Политика

Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра

Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли насосную станцию в ДНР

Обновлено в 16:22
Кино

«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли

Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Сотрудники бара унизили девушку за рассказ о домогательствах

Обновлено в 19:35
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное