Политика
В Тбилиси проходит массовое шествиеГазета.Ru вчера в 16:27
В шествии приняли участие порядка 5-7 тыс. граждан, в том числе представители оппозиционных партий. Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
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Протестующие в Тбилиси развернули огромный баннер с требованием отставки Гахария - видео
Sputnik Грузиявчера в 14:37
В Тбилиси проходит очередная акция протеста с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария
Эхо Москвывчера в 12:31
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