Политика

В Тбилиси проходит массовое шествиеКоммерсантъ 12:38

Митингующие в Тбилиси начали массовое шествие, отмечая очередной день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Жена Саакашвили возглавила марш оппозиции в Тбилиси

В Тбилиси проходит очередная акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария - "Марш свободы".
Интерфакс11:56

Подробнее о событии

Несколько часов в центре грузинской столицы продолжается Марш свободы

Эхо Москвы15:01

Шествие с требованием отставки главы МВД Грузии началось в Тбилиси

РБК12:42

Протестующие в Тбилиси развернули огромный баннер с требованием отставки Гахария - видео

Sputnik Грузия14:37

Участники митинга в Тбилиси устроили шествие с требованием отставки главы МВД Грузии

ТАСС12:19

Жена Саакашвили возглавила марш оппозиции в Тбилиси

Интерфакс11:56

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

РИА Новости11:37

В Тбилиси проходит массовое шествие

Коммерсантъ12:38
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено в 17:31
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Обновлено в 18:25
Общество

Москвичи раскрыли предпочтения при выборе кошек и собак

Москвичи предпочитают чаще заводить собак. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета ветеринарии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:24
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Политика

Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра

Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла

Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
Обновлено в 12:59
Политика

Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика

США и Китай договорились возобновить торговые переговоры

От переговоров лидеров США и Китая на саммите G20 в Японии ожидали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут объявить о перемирии.
Обновлено в 00:31
Интернет

Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект

Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Общество

Уровень воды в иркутском Тулуне начал снижаться

В городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от паводка, уровень воды снизился на 10 сантиметров до 13,38 метров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Общество

Япония официально покидает IWC и начинает коммерческий лов китов

Япония официально покидает Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) в воскресенье и прекращает лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.
Обновлено в 17:30
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 11:10
Армия и оружие

В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии

В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Политика

Путин и Абэ обсудят мирный договор

Обновлено в 06:11
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению

У вас появится желание разнообразить свою жизнь, именно поэтому вы начнете искать новые увлечения.
Обновлено в 02:06
Политика

Путин подвёл итоги саммита G20 в Осаке

На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что, вопреки скепсису, форум подтвердил свою востребованность.
Обновлено в 09:35
Музыка

Губерниев открыл Ural Music Night для элиты

Вечер открыл спортивный ведущий Дмитрий Губерниев. Звездой вечера стал вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Трамп собрался в демилитаризованную зону на встречу с Ким Чен Ыном

Обновлено в 03:07
Здоровье

Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май

Выяснилось, что чаще всего инфаркт миокарда поражал жителей Томска в январе и мае, реже всего — в ноябре.
Обновлено в 17:01
Общество

Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu)

Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.
Обновлено в 18:26
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Авто

В США выставили на продажу редчайший Porsche 911

Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Здоровье

Алкоголь увеличивает риск развития рака кожи

Медики из Великобритании сделали заявление, что употребление алкоголя способствует увеличению риска развития рака кожи.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду

Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено в 11:38
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Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
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