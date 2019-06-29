В Тбилиси проходит массовое шествиеКоммерсантъ 12:38

Митингующие в Тбилиси начали массовое шествие, отмечая очередной день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает «РИА Новости».

Происшествия Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Космос SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.

Происшествия В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.

Происшествия Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.

Политика Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.

Общество Московский бар «Молодость» обвинили в поощрении домогательств В ночь с 28 на 29 июня в московском баре «Молодость» произошел инцидент – посетитель стал грубо домогаться до девушки по имени Айжан – потрогал за грудь, после просьбы так не делать – переключился на ягодицы.

Политика В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Экономика Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2» Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.

Футбол Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо» Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.

Финансы Экономический прогноз на июль Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.

Происшествия Стрельба произошла в новосибирском торговом центре Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.

Политика Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".