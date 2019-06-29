Политика
В Тбилиси проходит массовое шествиеКоммерсантъ 12:38
Митингующие в Тбилиси начали массовое шествие, отмечая очередной день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает «РИА Новости».
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Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
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Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
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Здоровье
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах паводка в Иркутской области стабильна, есть договоренность о поставке лекарств и вакцин - Роспотребнадзор
В самом начале совещания губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в результате паводка были подтоплены скотомогильники, и погибло много скота.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Музыка
Алибасов приглашает трансгендеров в новый состав «На-На»
Обновлено вчера в 14:14
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Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
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Происшествия
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
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Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
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Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
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Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие
Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.
Обновлено в 12:17
Политика
Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.
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Общество
Московский бар «Молодость» обвинили в поощрении домогательств
В ночь с 28 на 29 июня в московском баре «Молодость» произошел инцидент – посетитель стал грубо домогаться до девушки по имени Айжан – потрогал за грудь, после просьбы так не делать – переключился на ягодицы.
Обновлено в 13:35
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Общество
Погода в Москве установила температурный рекорд
Обновлено в 16:00
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Экономика
Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»
Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 13:48
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Политика
Путин и Абэ обсудят мирный договор
Обновлено в 06:11
Футбол
Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»
Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
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Финансы
Экономический прогноз на июль
Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли насосную станцию в ДНР
Обновлено в 16:22
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Политика
Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
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Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество
Гороскоп на 30 июня: Овна все будет раздражать, а на Деву обрушится гора срочных дел
На Деву обрушится гора срочных дел.
Обновлено в 09:40