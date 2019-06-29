Политика

В Тбилиси проходит массовое шествиеКоммерсантъ 12:38

Митингующие в Тбилиси начали массовое шествие, отмечая очередной день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает «РИА Новости».
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Несколько часов в центре грузинской столицы продолжается Марш свободы

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В Тбилиси проходит массовое шествие

Коммерсантъ12:38

Участники митинга в Тбилиси устроили шествие с требованием отставки главы МВД Грузии

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Шествие с требованием отставки главы МВД Грузии началось в Тбилиси

РБК12:42

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

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Протестующие в Тбилиси развернули огромный баннер с требованием отставки Гахария - видео

Sputnik Грузия14:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
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Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Здоровье

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В самом начале совещания губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в результате паводка были подтоплены скотомогильники, и погибло много скота.
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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

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SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
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В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Происшествия

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.
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Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.
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В ночь с 28 на 29 июня в московском баре «Молодость» произошел инцидент – посетитель стал грубо домогаться до девушки по имени Айжан – потрогал за грудь, после просьбы так не делать – переключился на ягодицы.
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Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

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В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
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Общество

Погода в Москве установила температурный рекорд

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Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

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Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»

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Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Путин и Абэ обсудят мирный договор

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Футбол

Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»

Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
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Финансы

Экономический прогноз на июль

Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
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Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
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Американский десантный корабль зашел в порт Одессы

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Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

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Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

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Гороскоп на 30 июня: Овна все будет раздражать, а на Деву обрушится гора срочных дел

На Деву обрушится гора срочных дел.
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