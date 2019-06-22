Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из РоссииKazanfirst.ru 02:49
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России. Причем это касается не только тех, кто занят непосредственно обслуживанием российских туристов, но и представителей общепита, а также владельцев такси. По их мнению, это решение негативно скажется на туристическом бизнесе.
Читать в источнике
Оценить540
с чего всё началось
Жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию, тем более что сезон только начался.РИА Новостивчера в 17:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Приостановка туристического потока из России огорчила тбилисцев. Кто пострадает больше всего?
Телеканал 360°вчера в 18:48
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Политика
Россия возвращает граждан из Грузии
Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Хоккей
Хоккеист сборной России назвал россиян «хмурыми и злыми»
Хоккеист сборной России и клуба «Колорадо» Никита Задоров дал интервью «Спорт Экпресс», в котором рассказал о разнице между американцами и канадцами, с одной стороны, и русскими, с другой.
Обновлено в 07:30
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Здоровье
Что положить в летнюю продуктовую корзину?
Летом не стоит отказываться от каш, они идеально сбалансируют рацион, так как зерновые культуры содержат в себе практически все необходимые для организма вещества: углеводы, белки, жиры и витамины.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено 20 июня в 23:34
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной
Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:36
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено 20 июня в 04:39
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Политика
Туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию
Все туроператоры в России подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию.
Обновлено в 08:11
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Обновлено в 05:35
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Обновлено 20 июня в 18:10
Происшествия
В Татарстане после массовой драки призывников проверят военкомат
Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате из-за массовой драки призывников.
Обновлено в 07:53
Технологии
Компьютерные игры начнут использовать в школах с целью обучения
В ведомстве указали, что такие средства обучения в школах и колледжах позволят сформировать нужные навыки для использования современных информационных технологий не только у учеников, но и у педагогов, сообщает Национальная служба новостей.
Обновлено в 06:52
Общество
1418 свечей зажглись у стен Музея Победы ко Дню памяти и скорби
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
«Сессии конец»: Стриженова похвасталась пятерками дочери
51-летняя телеведущая опубликовала в Instagram совместный снимок с младшей дочерью, сообщив, что Александра успешно сдала сессию и с отличием закончила первый курс.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18