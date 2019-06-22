В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из РоссииРИА Новости вчера в 17:13

Жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию, тем более что сезон только начался.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

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