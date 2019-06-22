В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из РоссииГазета.Ru 00:09

Жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию, тем более что сезон только начался.

с чего всё началось

Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости". Как заявили, в одном из отелей это решение скажется на стране, потому что туда приезжают много россиян.

В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России

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