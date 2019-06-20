В Тбилиси оппозиция начала штурм парламента ГрузииДождь 14:19

Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость.

В Тбилиси участники акции протеста начали штурм здания парламента страны. «Грузия Онлайн» сообщает, что протестующие ворвались в здание. Ранее у парламента началась стихийная акция протеста с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов.

В Тбилиси оппозиция начала штурм парламента Грузии

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