На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в ТбилисиИзвестия 09:13

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24". Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, чтобы выяснить, чем грозит отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией, когда к ним подошли несколько молодых людей.

с чего всё началось

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24». Об этом в пятницу, 22 июня, сообщается на сайте канала. Уточняется, что инцидент произошел, когда съемочная группа брала интервью у владельцев турагентства.

Политика США обнародовали план по развитию Палестины Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».

Футбол «Торпедо» разгромило старейший клуб мира Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Происшествия В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего "На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.

Политика МИД РФ потребовал от Грузии обеспечить безопасность журналистов «Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», — сообщается в комментарии.

Политика Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Футбол «Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.

Политика Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Происшествия В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.

Политика «РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.

Шоу-бизнес Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали В Москве срочно госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что ее мать госпитализировали.

Экономика Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6% В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.

Армия и оружие Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО Контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО.

ЖКХ Украинцев предупредили об отключении электричества Энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары.