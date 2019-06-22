Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в ТбилисиИзвестия 09:13

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24». Об этом в пятницу, 22 июня, сообщается на сайте канала. Уточняется, что инцидент произошел, когда съемочная группа брала интервью у владельцев турагентства.
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Тбилисские националисты напали на съемочную группу «России 24»

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24". Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, чтобы выяснить, чем грозит отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией, когда к ним подошли несколько молодых людей.
Вести.Ru08:18

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МВД Грузии возбудило дело по факту нападения на журналистов «России 24» в Тбилиси

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Коммерсантъ09:48

Телеканал «Россия 24» заявил о нападении на съемочную группу в Тбилиси

РБК09:35

Появилось видео нападения на журналистов «России 24» в Тбилиси

Газета.Ru10:17

Опубликовано видео нападения на съемочную группу «России 24» в Тбилиси

РИА Новости11:29

Тбилисские националисты напали на съемочную группу «России 24»

Вести.Ru08:18
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