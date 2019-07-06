Политика

В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбаргоРИА Новости 09:32

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
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В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
РИА Новости09:32

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Грузия надеется, что Россия не введте торговое эмбарго

Комсомольская правда13:02

Глава Минсельхоза Грузии надеется, что РФ не введет торговое эмбарго в отношении страны

ТАСС07:38

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REGNUM11:59

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Вести.Ru11:15

В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

РИА Новости09:32

В Грузии надеются, что Россия не введет торговое эмбарго в отношении страны

Аргументы и Факты09:00

В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбарго

RT на русском12:44
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

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В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
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В СПЧ проследят за ситуацией с корреспондентом Sputnik

Совет по правам человека при президенте России проследит за ситуацией с корреспондентом Sputnik, которого не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
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Происшествия

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

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Обновлено в 11:54
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Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
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Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Транспорт

Проблемы с багажом в Шереметьево: система не справилась

В первую очередь, упростят технологическую систему перевозки багажа, перераспределят потоки с перегруженного Шереметьево-D в другие терминалы аэропорта.
Обновлено в 14:21
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Общество

Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
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Армия и оружие

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
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В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
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Происшествия

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Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

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