Политика

В Тбилиси начинается Марш свободыМетагазета 11:49

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В центре грузинской столицы начинается Марш свободы. Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня 2019 года, когда российский депутат Сергей Гаврилов неудачно сел в чужое кресло. Каждый вечер горожане собираются на проспекте Руставели в центре мегаполиса, перекрывая его для транспорта.
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«Марш свободы» проходит в Тбилиси

REGNUM13:04

В Тбилиси начинается Марш свободы

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Один неудачливый чиновник станет причиной для полноценного грузинского Майдана

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В Тбилиси завтра проведут «Марш свободы»

GEORGIAinformвчера в 07:11
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