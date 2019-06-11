Политика
В Тбилиси начинается Марш свободыМетагазета 11:49
В центре грузинской столицы начинается Марш свободы. Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня 2019 года, когда российский депутат Сергей Гаврилов неудачно сел в чужое кресло. Каждый вечер горожане собираются на проспекте Руставели в центре мегаполиса, перекрывая его для транспорта.
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Один неудачливый чиновник станет причиной для полноценного грузинского Майдана
Новостной фронтвчера в 03:48
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