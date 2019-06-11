Политика
В Тбилиси начинается Марш свободыМетагазета 11:49
В центре грузинской столицы начинается Марш свободы. Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня 2019 года, когда российский депутат Сергей Гаврилов неудачно сел в чужое кресло. Каждый вечер горожане собираются на проспекте Руставели в центре мегаполиса, перекрывая его для транспорта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Один неудачливый чиновник станет причиной для полноценного грузинского Майдана
Новостной фронтвчера в 03:48
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика
В Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть трассу. Они не могут подать документы в избирком
В Санкт-Петербурге трое кандидатов в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть федеральную трассу.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Футбол
Бузова прокомментировала переход Глушакова в «Ахмат»
Поп-певица Ольга Бузова прокомментировала переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат", сообщает Sport24.
Обновлено в 11:14
Технологии
Кадры катастрофического наводнения в Иркутской области
Благодарим за видео пользователя YouTube Катаклизмы и катастрофы природы.
Обновлено в 10:18
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о признании Европой Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова экс-лидера Украины Петра Порошенко о признании Европой Крыма территорией России, подчеркнул, что возвращение РФ в ПАСЕ – один из первых шагов по снятию антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 04:55
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции
Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21
Футбол
«Рубин» подтвердил подписание контракта с Суторминым
Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.
Обновлено в 11:07
Политика
В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции
Обновлено в 12:15
Наука
Карибские моллюски оказались способны выжить в подкисленном океане
Обновлено вчера в 03:51
Общество
На Южный Урал надвигаются грозы и шквалистый ветер
Воздух прогреется до +28+33 градусов, ветер юго-восточный, южный 5-10, отдельные порывы до 15, при грозах 15-20 метров в секунду.
Обновлено в 11:03
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:43
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка
Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город
Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца
Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Политика
В Женеве применили слезоточивый газ против митингующих камерунцев
Несколько сотен сторонников и противников президента Камеруна Поля Бийя собрались в субботу в Женеве, где полиции пришлось использовать слезоточивый газ и водомет для разгона толпы, сообщает швейцарская газета Tribune de Geneve.
Обновлено в 10:47
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено 27 июня в 17:02
Армия и оружие
Украинские силовики начали минировать Донбасс
Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ начали минировать территорию в районе города Счастье.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии
В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика
В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28