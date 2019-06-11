Политика

В Тбилиси начинается Марш свободыМетагазета 11:49

В центре грузинской столицы начинается Марш свободы. Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня 2019 года, когда российский депутат Сергей Гаврилов неудачно сел в чужое кресло. Каждый вечер горожане собираются на проспекте Руставели в центре мегаполиса, перекрывая его для транспорта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Марш свободы» проходит в Тбилиси

REGNUM13:04

В Тбилиси начинается Марш свободы

Метагазета11:49

Один неудачливый чиновник станет причиной для полноценного грузинского Майдана

Новостной фронтвчера в 03:48

В Тбилиси анонсировали проведение «Марша свободы»

Москва-Баку.ru26 июня в 16:33

Организаторы митинга в Тбилиси анонсировали «Марш свободы»

ТАСС26 июня в 16:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон

В Тбилиси завтра проведут «Марш свободы»

GEORGIAinformвчера в 07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Динамо» предложило 13 млн евро за хавбека «Ромы»

Московский клуб предложил за бразильца 13 млн евро.
Обновлено в 04:03
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество

В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья

Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Новосибирске, один человек погиб

В торговом центре «Эдем» в Новосибирске произошла стрельба, погиб молодой человек.
Обновлено в 14:04
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено в 11:37
Автоспорт

Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Политика

Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Общество

На Южный Урал надвигается непогода

Завтра, 30 июня, синоптики челябинского гидрометеоцентра предсказывают грозы и отдельные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех

В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Россия вывела на рынок новый катер с крылатыми ракетами

Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами морского базирования.
Обновлено в 04:20
Политика

В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе

В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Музыка

Алибасов отказался от трансгендеров в новом составе группы «На-На»

Обновлено в 08:50
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Сутормина

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина».
Обновлено в 12:33
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

По случаю 25-летия Егор Крид закатил гавайскую вечеринку

Как и ожидалось, на празднование дня рождения рэпера собралось много знаменитостей, среди которых можно было увидеть Валерию, Наталью Ионову, Мота, Эмина Агаларова, Наталью Рудову, Клаву Коку и др.
Обновлено в 06:54
Наука

У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили древний затонувший огромный корабль с амфорами, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Авто

УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тбилиси
Столица Грузии
Столица и крупнейший город Грузии, расположенный на берегу реки Куры с населением около 1,1 миллиона человек. Город был основан в V веке. Тбилиси - важнейший промышленный, социальный и культурный центр Грузии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное