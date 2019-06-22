Политика
В Тбилиси начался новый митинг с требованиями отставки главы МВДИнтерфакс вчера в 13:43
Акция протеста, в которой участвуют около трех тысяч человек, пока проходит без инцидентов. В ночь на 21 июня в центре Тбилиси произошли беспорядки, поводом к массовым акциям стал приезд в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
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В Грузии возобновились протесты, между участниками беспорядков произошли стычки
БИЗНЕС Onlineвчера в 16:00
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
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