Политика
Протестующие в Тбилиси не поделили место у парламентаГазета.Ru 03:39
Участники акции, направленной против главы МВД, попытались прорваться через полицейский кордон. Однако их действия привели к потасовкам. "Нам должны вернуть наше место перед парламентом, перед органом, который много решает", — прокомментировала одна из участниц митинга Анна Чохели.
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