Политика

В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»Коммерсантъ 04:51

Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
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В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»

БИЗНЕС Online04:23

В Татарстане закрыли дело на мужчину, обругавшего «Единую Россию» и Минниханова

ProKazan.ru04:41

Суд прекратил дело о неуважении к власти из-за поста, где житель Татарстана назвал «Единую Россию» «збродом воров и мошенников»

Медиазона03:18

Суд в Татарстане отказался считать критику «Единой России» оскорблением власти

Дождь03:31

Житель Татарстана оскорбил в паблике «Единую Россию» и избежал наказания

Znak.com03:22

Суд в Татарстане закрыл дело о неуважении к власти из-за поста про «Единую Россию»

Эхо Москвы05:00

Суд в Татарстане не нашел состава в сообщении о «ворах и мошенниках» в «Единой России»

Казанский репортер02:22
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Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Политика

В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии

Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей

Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с телеведущей Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей.
Обновлено в 05:43
Политика

Журналист-провокатор Габуния возмутил жителей Тбилиси

Речь идет о непозволительном поведении телеведущего Георгия Габуния, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина в прямом эфире канала «Рустави 2». Возмущенные жители грузинской столицы не стерпели такого поведения, и вышли к офису телеканала, требуя его закрытия и проведения прокурорского расследования случившегося.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Десятки Ил-76 перебазировали на оперативные аэродромы

На три оперативных аэродрома в Краснодарском крае перебазировали больше сорока экипажей Ил-76, работы провели в рамках полковых летно-тактических учений ВТА.
Обновлено в 03:30
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Финские заключённые организовали экскурсии для туристов

В Финляндии появилась услуга для туристов, которую предоставляют отбывающие сроки за тяжкие преступления заключённые.
Обновлено в 07:09
Происшествия

На Урале установили личность третьего погибшего в ДТП с бензовозом

Сотрудники полиции установили личность третьего погибшего в ДТП с участием бензовоза в Свердловской области, им оказался житель Краснотурьинска, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Баскетбол

«Бруклин» объявил о приобретении Кевина Дюрэнта

«Бруклин» официально объявил о приобретении 10-кратного участника Матча всех звезд и двукратного чемпионата НБА Кевина Дюрэнта.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Происшествия

Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину

Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Наука

Серое вещество подросткового мозга выдало потенциальных алкоголиков

Ученые обнаружили значимую корреляцию (p < 0,001) между развитием алкогольной зависимости к 19 годам и увеличением объема серого вещества в двух областях головного мозга: хвостатом ядре (билатеральной структуре, которая относится к полосатому телу) и левом мозжечке.
Обновлено в 05:54
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Общество

Жары не будет. Синоптики обещают в июле сентябрьскую погоду

Синоптики расстроили любителей жаркого лета. В ближайшие недели его не ожидается.
Обновлено в 05:09
Футбол

«Урал» представил форму на новый сезон

Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.
Обновлено в 07:36
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:40
Здоровье

Врач рассказала, как отличить аллергию от простуды

Врач аллерголог-иммунолог рассказала, как отличить аллергию от простуды.
Обновлено в 06:47
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом

В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 000 сотрудников из-за реструктуризации

Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом. Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Экономика

В Ростовской области появятся три диализных центра до конца 2020 года

"В соответствии с подписанным документом, в 2019-2020 годах компания планирует открыть в Ростовской области три новых диализных центра: в Азове, Аксае и Сальске", - говорится в сообщении правительства.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Ольга Орлова почтила память умершей Жанны Фриске в день ее рождения

Рядом с Фриске до самой смерти находились родители Владимир Борисович и Ольга Владимировна, сестра Наталья, а также ее близкая подруга и коллега Ольга Орлова.
Обновлено в 05:20
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Авто

Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan

Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

До 15 июля обещано поставить на УАЗ еще 12 усовершенсивованных двигателей, предназначенных специально для "Патриотов" с автоматом.
Обновлено в 07:16
Экономика

Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции

Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.
Обновлено в 03:56
Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие в 2018 году продукты

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о том, какие продукты подорожали сильнее остальных в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:30
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