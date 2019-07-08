Политика

В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»Коммерсантъ 04:51

Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
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В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»

БИЗНЕС Online04:23

Суд прекратил дело о неуважении к власти из-за поста, где житель Татарстана назвал «Единую Россию» «збродом воров и мошенников»

Медиазона03:18

Суд в Татарстане закрыл дело о неуважении к власти из-за поста про «Единую Россию»

Эхо Москвы05:00

Суд в Татарстане отказался считать критику «Единой России» оскорблением власти

Дождь03:31

Житель Татарстана оскорбил в паблике «Единую Россию» и избежал наказания

Znak.com03:22

В Татарстане закрыли дело на мужчину, обругавшего «Единую Россию» и Минниханова

ProKazan.ru04:41

Суд в Татарстане не нашел состава в сообщении о «ворах и мошенниках» в «Единой России»

Казанский репортер02:22
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Политика

Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Политика

Между Россией и Украиной состоится телемост

Телемост организовывают студии российского телеканала "Россия 1" и украинского NewsOne. Он начнется в 18:00 по Москве и продлится два часа.
Обновлено в 02:53
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Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.
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Происшествия

Российский самолет экстренно развернули в Москву

Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Авто

JAC объявила российские цены на новый пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
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Футбол

Самый молодой футболист в истории АПЛ продолжит карьеру в «Ливерпуле»

Обновлено в 03:24
Общество

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Авто

Появились первые фотографии обновленного Lada Largus

Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Поставка ЗРК С-350 «Витязь» в войска начнётся с приграничных полков

Обновлено в 04:46
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Политика

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Происшествия

В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига

Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.
Обновлено в 05:28
Авто

АКП для УАЗ «Патриот» обошлась в 100 миллионов рублей

Обновлено в 05:17
Армия и оружие

В Челябинской области прошли масштабные военные учения

На полигоне Чебаркуль в Челябинской области завершились семидневные учения, в ходе которых соревновались два танковых полка Центрального военного округа.
Обновлено в 04:42
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Культура

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»

В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
Обновлено в 04:13
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Общество

Солнечные батареи поставят на ГЭС-2 в Москве осенью 2019 года

Уточняется, что установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируется завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к внутренней отделке помещений.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Суд закрыл кафе в Петербурге, где шаурмой отравились более 50 человек

Обновлено в 04:29
Экономика

Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией

Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже

Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Авто

Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей

Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало ТОП-5 популярных авто в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:26
Хоккей

Агент Ткачева: «Еще никакого решения не принято»

Агент форварда СКА Владимира Ткачева Шуми Бабаев объяснил, что его подопечный не принял решения о продолжении карьеры.
Обновлено в 06:06
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
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