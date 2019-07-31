Происшествия
В Татарстане предотвратили терактRT на русском 06:08
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Дети женщин с диабетом чаще появляются на свет мертворожденными
Специалисты из Университета Глазго проанализировали медицинские карты почти 4000 женщин, болеющих диабетом, и заключили: с наличием диабета у беременных связан более высокий риск мертворождения.
Обновлено в 13:19
Общество
Список потенциально опасных собак утвердили в России
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которым окончательно утверждается список потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 02:19
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Экс-главе Audi предъявлены обвинения по делу о дизельгейте
Бывшему гендиректору Audi Руперту Штадлеру предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с так называемым дизельгейтом — скандалом, когда автопроизводители продавали машины, бортовые компьютеры которых занижали показатели вредности выхлопов при тестировании.
Обновлено в 08:41
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Экономика
The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны
The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.
Обновлено в 10:23
Политика
Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах
Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
Обновлено в 11:58
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Технологии
В США разрабатывают самолет без механизации крыла
Пентагон намерен провести тендер на создание и тестирование демонстратора летательного аппарата, полностью лишенного механизации крыла.
Обновлено в 05:33
Музыка
Максим Фадеев жестко отверг обвинения в плагиате
Обновлено в 06:44
Экономика
Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире
Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
Обновлено в 12:29
Политика
Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины
Уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову вызвали на допрос в ГПУ по делу относительно вероятного вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей.
Обновлено в 12:02
Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Житель Британии получил самый короткий тюремный срок
Обновлено в 11:46
Политика
Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Футбол
Товарищеский матч. «Реал» обыграл «Фенербахче», у Бензема хет-трик
«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место кубка Audi Cup (5:3). Три гола забил форвард испанского клуба Карим Бензема.
Обновлено в 13:54