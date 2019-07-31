Происшествия

В Татарстане предотвратили терактRT на русском 06:08

ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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Итоги дня: в Татарстане предотвращен теракт, ГИБДД рассекретила камеры на дорогах, в Казани – «погодная депрессия»

БИЗНЕС Online13:00

В Татарстане задержали двух сторонников ИГ, планировавших теракт

Интерфакс06:06

Появилось видео задержания сторонников ИГ*, готовящих теракт в Татарстане

Татар-информ07:57

Опубликовано видео задержания террористов, готовивших взрыв в Татарстане

Вечерняя Казань08:14

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

РИА Новости06:19

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

RT на русском12:33

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

ТАСС06:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Финансы

ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера

Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Обновлено в 06:16
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году

Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Здоровье

Дети женщин с диабетом чаще появляются на свет мертворожденными

Специалисты из Университета Глазго проанализировали медицинские карты почти 4000 женщин, болеющих диабетом, и заключили: с наличием диабета у беременных связан более высокий риск мертворождения.
Обновлено в 13:19
Общество

Список потенциально опасных собак утвердили в России

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которым окончательно утверждается список потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 02:19
Происшествия

После взрыва на пороховом заводе в Перми СК возбудил уголовное дело

Обновлено в 13:59
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Экс-главе Audi предъявлены обвинения по делу о дизельгейте

Бывшему гендиректору Audi Руперту Штадлеру предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с так называемым дизельгейтом — скандалом, когда автопроизводители продавали машины, бортовые компьютеры которых занижали показатели вредности выхлопов при тестировании.
Обновлено в 08:41
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Экономика

The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны

The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.
Обновлено в 10:23
Наука

Ученые рассказали, какие витамины защищают от развития рака кожи

Обновлено в 11:13
Политика

Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах

Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
Обновлено в 11:58
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Технологии

В США разрабатывают самолет без механизации крыла

Пентагон намерен провести тендер на создание и тестирование демонстратора летательного аппарата, полностью лишенного механизации крыла.
Обновлено в 05:33
Футбол

Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Обновлено в 13:44
Музыка

Максим Фадеев жестко отверг обвинения в плагиате

Обновлено в 06:44
Экономика

Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире

Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
Обновлено в 12:29
Политика

Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

Уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову вызвали на допрос в ГПУ по делу относительно вероятного вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей.
Обновлено в 12:02
Политика

Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Житель Британии получил самый короткий тюремный срок

Обновлено в 11:46
Политика

Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Футбол

Товарищеский матч. «Реал» обыграл «Фенербахче», у Бензема хет-трик

«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место кубка Audi Cup (5:3). Три гола забил форвард испанского клуба Карим Бензема.
Обновлено в 13:54
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