Происшествия

В Татарстане предотвратили терактRT на русском 06:08

ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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Итоги дня: в Татарстане предотвращен теракт, ГИБДД рассекретила камеры на дорогах, в Казани – «погодная депрессия»

БИЗНЕС Online13:00

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Опубликовано видео задержания террористов, готовивших взрыв в Татарстане

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Татар-информ07:57

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

РИА Новости06:19

В Татарстане задержали двух сторонников ИГ, планировавших теракт

Интерфакс06:06

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

ТАСС06:01
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