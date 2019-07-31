Происшествия
В Татарстане предотвратили терактRT на русском 06:08
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада
Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
Обновлено в 03:25
Общество
Умерла заместитель председателя Конституционного Суда
Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.
Обновлено в 16:22
Футбол
Бензема: «У меня хорошее предчувствие перед началом сезона»
Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что болельщикам не стоит обращать особого внимания на не самые удачные выступления мадридцев в это межсезонье.
Обновлено в 16:45
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Политика
Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17
Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 17:01
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Единоборства
Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 16:25
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Авто
В России насчитали 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, выпущенных в СССР (до 1992 года).
Обновлено в 09:34
Политика
Власти Монголии подарили лошадь сыну Трампа
Обновлено в 15:58
Гаджеты
Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото
В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.
Обновлено 29 июля в 10:33
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Госпитализированная Анита Цой отменила все концерты
Увезенная в Баку на скорой помощи в больницу прямо из VIP-зоны фестиваля "Жара" певица Анита Цой вынуждена была сообщить об отмене концертов.
Обновлено в 15:08
Футбол
«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов
Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:04
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Здоровье
Названы правила поведения при отравлении кисломолочными продуктами
Нарушение технологии производства и правил хранения может спровоцировать негативный процесс.
Обновлено в 14:30
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси
Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
Обновлено в 09:19
Авто
Suzuki объявила цену базового Jimny в России
Базовая версия маленького внедорожника Suzuki Jimny четвертого поколения получит в России название GL и будет стоить 1 359 000 минимум.
Обновлено в 07:44
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Политика
Белый дом в США обнесут четырехметровым забором
На встрече с избирателями в штате Индиана Дональд Трамп раскрыл сумму, которую планируют потратить на строительства нового забора.
Обновлено в 06:55
Космос
Магнитогорский робот Федя полетит в космос
Федя проведёт на станции около недели, затем вернётся на Землю. Роботу присвоили имя Skybot F-850.
Обновлено вчера в 09:34