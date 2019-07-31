Федеральная служба безопасности (ФСБ) и МВД предотвратили теракт на объекте инфраструктуры в Республике Татарстан. На месте готовящегося преступления задержаны два гражданина России — сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

В Татарстане предотвращен теракт и задержаны сторонники ИГ

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