В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работеИзвестия вчера в 13:21

с чего всё началось

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте. Таким образом местные чиновники намерены снизить потребление электроэнергии.

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

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Спорт IBU признал Павлову лучшим новичком сезона Международный союз биатлонистов (IBU) признал Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19.

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Шоу-бизнес Иван Ургант сообщил поклонникам о пополнении в семье В подписи к публикации шоумен в шутливой манере описал снимок, признавшись, что в их семье пополнение и он не может скрывать это от своих поклонников.

Здоровье Медики: Большинство россиян могут болеть скрытым туберкулезом Именно поэтому туберкулезом может заболеть любой социально благополучный человек, если когда-то давно было заражение.

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Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.

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Происшествия Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.

Политика В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко.