Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работеИзвестия вчера в 13:21

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте. Таким образом местные чиновники намерены снизить потребление электроэнергии.
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В Балтасинском районе Татарстана отменили запрет для сотрудников муниципальных бюджетных учреждений на зарядку сотовых телефонов и ноутбуков на рабочем месте, сообщает
 пресс-служба исполнительного комитета района.
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