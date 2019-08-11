Происшествия
В Татарстане на трассе прекратилось испарение опасного веществаRT на русском 09:48
В МЧС сообщили, что испарение опасного вещества из автоцистерны на федеральной трассе М7 «Волга» в Татарстане прекратилось. «По состоянию на 15:00 мск испарение прекратилось, проводится обвалование песком», — приводит РИА Новости сообщение представителя МЧС.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:57, Вашингтон
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Ростове на левом берегу Дона загорелся камыш
В донской столице на левом берегу Дона загорелся камыш и сухая растительность.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Здоровье
Как не навредить себе странными косметическими процедурами
Со звездой все было в порядке - она просто прошла через очередную странную косметическую процедуру.
Обновлено в 12:45
Футбол
Сёмин оценил шансы на переход Рибери в «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал «сказками» информацию о возможном переходе в команду французского полузащитника Франка Рибери.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Манчестер Сити» показал эффектный приём Зинченко
На ролике показано, как защитник команды Александр Зинченко эффектно принял мяч, пущенный верхом на длинное расстояние.
Обновлено в 10:08
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В ДТП погибла известная украинская балерина
О месте и дате прощания и похорон с балериной станет известно в понедельник. На сайте театра также опубликован некролог.
Обновлено в 06:48
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления
Обновлено в 12:44
Футбол
Футболист ЦСКА Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»
Игрок московского ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
Обновлено в 12:45
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Человек погиб после обрушения в шахте Якутии
Обновлено в 10:20
Футбол
Евсеев прокомментировал матч его команды с тульским «Арсеналом»
Ранее сообщалось, что футболист тульского "Арсенала" и сборной Болгарии Михаил Александров расторг контракт с "оружейниками".
Обновлено в 12:19
Авто
Volkswagen раскрыл подробности о новом пикапе дешевле Amarok
Старт производства нового пикапа Volkswagen, созданного на базе концепта Tarok, состоится к концу 2020-го года.
Обновлено в 12:44
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41