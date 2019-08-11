Происшествия

В Татарстане на трассе прекратилось испарение опасного веществаRT на русском 09:48

В МЧС сообщили, что испарение опасного вещества из автоцистерны на федеральной трассе М7 «Волга» в Татарстане прекратилось. «По состоянию на 15:00 мск испарение прекратилось, проводится обвалование песком», — приводит РИА Новости сообщение представителя МЧС.
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Под Казанью открыли движение на трассе, где случилась утечка опасного вещества

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Утечка опасного вещества на трассе в Татарстане прекратилась – движение открыто в обе стороны

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В Татарстане открыли трассу М-7, которую перекрывали после утечки химвещества

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ТАСС11:05

На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества

РИА Новости08:06

Появились фото и видео с места происшествия на трассе М7 под Казанью

Татарстан-2407:45
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Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
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Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
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В донской столице на левом берегу Дона загорелся камыш и сухая растительность.
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Происшествия

Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском

Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
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Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

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Происшествия

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На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
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Авто

Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
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Хоккей

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В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
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Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
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Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал «сказками» информацию о возможном переходе в команду французского полузащитника Франка Рибери.
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На ролике показано, как защитник команды Александр Зинченко эффектно принял мяч, пущенный верхом на длинное расстояние.
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Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая

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О месте и дате прощания и похорон с балериной станет известно в понедельник. На сайте театра также опубликован некролог.
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Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления

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Футбол

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Игрок московского ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
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У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА «Охотник»

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В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
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Политика

Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным

Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
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Человек погиб после обрушения в шахте Якутии

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Футбол

Евсеев прокомментировал матч его команды с тульским «Арсеналом»

Ранее сообщалось, что футболист тульского "Арсенала" и сборной Болгарии Михаил Александров расторг контракт с "оружейниками".
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Авто

Volkswagen раскрыл подробности о новом пикапе дешевле Amarok

Старт производства нового пикапа Volkswagen, созданного на базе концепта Tarok, состоится к концу 2020-го года.
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Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
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