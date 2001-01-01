Экономика

В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллоновТАСС вчера в 11:56

Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства экономики Татарстана.
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