В Татарстане чиновница отказалась от подаренного PorscheРоссийская газета 10:27

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, подаренного ей поклонником на 8 марта.

В Татарстане чиновница отказалась от подаренного Porsche

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