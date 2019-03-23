В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работеВедомости 06:25

В пятницу, 22 марта, в интернете появилась информация о том, что в Балтасинском районе Татарстана учителям запретили заряжать на рабочем месте личную технику и даже пользоваться электрическими чайниками.

с чего всё началось

Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

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