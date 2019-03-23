Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работеВедомости 06:25
Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
В пятницу, 22 марта, в интернете появилась информация о том, что в Балтасинском районе Татарстана учителям запретили заряжать на рабочем месте личную технику и даже пользоваться электрическими чайниками.КП - Казаньвчера в 08:52
Подробнее о событии
Показать все источники
В Балтасинском районе Татарстана власти запретили бюджетникам заряжать телефоны на рабочем месте
Реальное времявчера в 13:26
Соцсети: в РТ райисполком запретил заряжать телефоны на работе и кипятить воду
ProKazan.ruвчера в 09:48
Бюджетникам в Татарстане запретили заряжать телефоны и кипятить чайники на работе
Kazanfirst.ruвчера в 07:45
В Татарстане районный исполком запретил заряжать телефоны на работе – соцсети
Казанский репортервчера в 07:19
Татарстанские чиновники запретили учителям и врачам заряжать телефоны в школах и больницах
КП - Казаньвчера в 08:52
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Единоборства
Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218
Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Технологии
В Тюмени выпустили вторую книгу о диалоговом искусственном интеллекте
Напомним, первая книга Сергея Соболенко: «Искусственный интеллект: начала MSM» была опубликована в начале 2018 года и была посвящена общей проблематике технологии многомерного строкового (строчного) множества, универсального классификатора и метода обработки строковых данных.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Россиянина задержали на Бали за контрабанду орангутанга
Обновлено в 03:21
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщиков США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем образования республики
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем образования республики, отметив, что сегодня Башкортостан является одним из регионов-лидеров России.
Обновлено в 05:32
Музыка
Умерла первая исполнительница «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 00:59
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время четвертьфинала спринта на Кубке мира в Квебеке, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:54
Политика
Астану официально переименовали в Нур-Султан
"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.
Обновлено в 03:21
Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
Обновлено в 06:40
Гаджеты
Назван способ взлома пароля на любом смартфоне
Исследователи из Штутгартского университета совместно с коллегами из Мюнхенского университета провели эксперимент, в ходе которого попытались взламывать пароли от смартфонов при помощи тепловизора.
Обновлено вчера в 10:29
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
Авто
Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года
В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено в 02:17
Футбол
На матче «Зенит» – «Аустрия» ожидается до 40 тысяч зрителей
Сегодня «Зенит» сыграет в товарищеском матче с «Аустрией». На «Газпром Арене» ожидается до 40 тысяч зрителей.
Обновлено в 06:42
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21
Общество
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»
Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:10
Происшествия
В центре Могадишо прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 04:20
Политика
СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Астролог опубликовала прогноз для всех знаков зодиака
Астролог Василиса Володина в своем Instagram рассказала, что в начале марта Уран вошел в знак Тельца.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Бавария» в ближайшие часы сделает предложение по Йовичу
Как сообщается, в ближайшие часы мюнхенцы сделают первое предложение франкфуртскому клубу по 21-летнему сербу.
Обновлено в 04:21