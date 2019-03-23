Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работеВедомости 06:25

Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
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Татарстанские чиновники запретили учителям и врачам заряжать телефоны в школах и больницах

В пятницу, 22 марта, в интернете появилась информация о том, что в Балтасинском районе Татарстана учителям запретили заряжать на рабочем месте личную технику и даже пользоваться электрическими чайниками.
КП - Казаньвчера в 08:52

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В Балтасинском районе Татарстана власти запретили бюджетникам заряжать телефоны на рабочем месте

Реальное времявчера в 13:26

Соцсети: в РТ райисполком запретил заряжать телефоны на работе и кипятить воду

ProKazan.ruвчера в 09:48

В бюджетных учреждениях РТ запретили заряжать телефоны и кипятить чайники

Казань24вчера в 09:26

Бюджетникам в Татарстане запретили заряжать телефоны и кипятить чайники на работе

Kazanfirst.ruвчера в 07:45

В Татарстане районный исполком запретил заряжать телефоны на работе – соцсети

Казанский репортервчера в 07:19

Татарстанские чиновники запретили учителям и врачам заряжать телефоны в школах и больницах

КП - Казаньвчера в 08:52

Глава района в Татарстане запретил врачам и учителям заряжать мобильники и пользоваться электрическими чайниками на работе

Вечерняя Казаньвчера в 09:20
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
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Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
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В Тюмени выпустили вторую книгу о диалоговом искусственном интеллекте

Напомним, первая книга Сергея Соболенко: «Искусственный интеллект: начала MSM» была опубликована в начале 2018 года и была посвящена общей проблематике технологии многомерного строкового (строчного) множества, универсального классификатора и метода обработки строковых данных.
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Россиянина задержали на Бали за контрабанду орангутанга

Обновлено в 03:21
Происшествия

МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве

В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
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Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
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Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщиков США над Балтикой

За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
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Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
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Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
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Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем образования республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем образования республики, отметив, что сегодня Башкортостан является одним из регионов-лидеров России.
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Умерла первая исполнительница «Спят усталые игрушки»

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Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время четвертьфинала спринта на Кубке мира в Квебеке, сообщает "Советский спорт".
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Астану официально переименовали в Нур-Султан

"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.
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Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
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Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
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Назван способ взлома пароля на любом смартфоне

Исследователи из Штутгартского университета совместно с коллегами из Мюнхенского университета провели эксперимент, в ходе которого попытались взламывать пароли от смартфонов при помощи тепловизора.
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Авто

Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года

В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
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Футбол

На матче «Зенит» – «Аустрия» ожидается до 40 тысяч зрителей

Сегодня «Зенит» сыграет в товарищеском матче с «Аустрией». На «Газпром Арене» ожидается до 40 тысяч зрителей.
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Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде

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В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»

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Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
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СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.
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Общество

Астролог опубликовала прогноз для всех знаков зодиака

Астролог Василиса Володина в своем Instagram рассказала, что в начале марта Уран вошел в знак Тельца.
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«Бавария» в ближайшие часы сделает предложение по Йовичу

Как сообщается, в ближайшие часы мюнхенцы сделают первое предложение франкфуртскому клубу по 21-летнему сербу.
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