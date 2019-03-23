Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работеРБК 08:08

Взяли и запретили учителям заряжать на работе телефоны и планшеты, а заодно пользоваться электрочайниками, - сообщает telegram-канал «Шалтай-Балтай». Сообщение автор не оставил без доказательств - прикрепил отсканированный документ, обращенный к руководителям муниципальных бюджетных учреждений.

с чего всё началось

Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники. Об этом сообщила пресс-служба исполкома.

Спорт Синицина и Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду на ЧМ Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, передает «Р-Спорт».

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

Политика Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.

Армия и оружие Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Политика Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.

Гаджеты Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой Последние заявили, что здесь может идти речь о модели смартфона Xiaomi Mi Note 4, на ней как раз и предусматривается возможность установки выдвижной механической фронтальной камеры.

Политика МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).

Политика В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.

Единоборства Три бойца команды Фёдора Емельяненко одержали победы в Bellator 218 Анатолий Токов в среднем весе одержал свою 28-ю победу в ММА над американцем Джеральдом Харрисом.

Политика Северная Македония продлила россиянам безвизовый въезд Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим Соглашением, — говорится в сообщении дипведомства.

Политика В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Политика Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Спорт Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.

Здоровье Епархия установит в амурских поликлиниках плакаты против абортов В женских консультациях и поликлиниках Амурской области установят информационные стенды, призывающие общество отказаться от абортов.

Политика Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.

Политика Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.