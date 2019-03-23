Общество
Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работеРБК 08:08
Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники. Об этом сообщила пресс-служба исполкома.
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с чего всё началось
Взяли и запретили учителям заряжать на работе телефоны и планшеты, а заодно пользоваться электрочайниками, - сообщает telegram-канал «Шалтай-Балтай». Сообщение автор не оставил без доказательств - прикрепил отсканированный документ, обращенный к руководителям муниципальных бюджетных учреждений.КП - Казаньвчера в 08:52
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Соцсети: в РТ райисполком запретил заряжать телефоны на работе и кипятить воду
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