Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работеИзвестия вчера в 13:21
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте. Таким образом местные чиновники намерены снизить потребление электроэнергии.
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с чего всё началось
В пятницу, 22 марта, в интернете появилась информация о том, что в Балтасинском районе Татарстана учителям запретили заряжать на рабочем месте личную технику и даже пользоваться электрическими чайниками.КП - Казаньвчера в 08:52
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В Балтасинском районе Татарстана власти запретили бюджетникам заряжать телефоны на рабочем месте
Реальное времявчера в 13:26
Соцсети: в РТ райисполком запретил заряжать телефоны на работе и кипятить воду
ProKazan.ruвчера в 09:48
Бюджетникам в Татарстане запретили заряжать телефоны и кипятить чайники на работе
Kazanfirst.ruвчера в 07:45
В Татарстане районный исполком запретил заряжать телефоны на работе – соцсети
Казанский репортервчера в 07:19
Татарстанские чиновники запретили учителям и врачам заряжать телефоны в школах и больницах
КП - Казаньвчера в 08:52
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