В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работеИзвестия вчера в 13:21

В пятницу, 22 марта, в интернете появилась информация о том, что в Балтасинском районе Татарстана учителям запретили заряжать на рабочем месте личную технику и даже пользоваться электрическими чайниками.

с чего всё началось

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте. Таким образом местные чиновники намерены снизить потребление электроэнергии.

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

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