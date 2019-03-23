Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работеИзвестия вчера в 13:21
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте. Таким образом местные чиновники намерены снизить потребление электроэнергии.
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с чего всё началось
В Балтасинском районе Татарстана отменили запрет для сотрудников муниципальных бюджетных учреждений на зарядку сотовых телефонов и ноутбуков на рабочем месте, сообщает пресс-служба исполнительного комитета района.Новая газета09:07
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