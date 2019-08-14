Спорт

В «Танковом биатлоне» АрМИ-2019 Узбекистан победил во втором дивизионеЕвразия Daily 06:59

Узбекистан в дебютном для себя сезоне «Танкового биатлона» на АрМИ-2019 стал победителем во втором дивизионе. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков вручил узбекской команде Кубок победителей.
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В «Танковом биатлоне» АрМИ-2019 Узбекистан победил во втором дивизионе

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