Футбол
В «Тамбове» прокомментировали выход команды в РПЛРИА Новости 10:48
Футбольный клуб "Тамбов" считает выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) величайшим моментом в истории тамбовского футбола.
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Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Политика
Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400
"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.
Обновлено вчера в 14:34
Общество
На акции «Лес Победы» в Подмосковье посадили более миллиона деревьев
Акцию приурочили к самому главному нашему празднику - Дню Победы, поставив нереальную, как казалось тогда, цель: посадить по дереву в память о каждом из 27 миллионов советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:01
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети
Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Здоровье
Борьба с авитаминозом: чем опасен недостаток микроэлементов и как его устранить
«ВМ» рассказывает, что и как нужно принимать, чтобы не довести себя до авитаминоза.
Обновлено в 13:07
Футбол
В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода
Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР
Обновлено в 18:07
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из Китая
В США по поручению президента Дональда Трампа началась подготовка к введению пошлин на большую часть импорта из Китая.
Обновлено в 09:07
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено в 17:10
Космос
Илон Маск придумал непристойную шутку для лунного корабля Джеффа Безоса
Основатель Tesla Илон Маск в твиттере высмеял прототип лунного посадочного модуля, который представил глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос.
Обновлено вчера в 06:19
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Футбол
Поль Погба: «Хватит сравнивать других игроков с Месси и Роналду»
Хватит сравнивать других игроков с Месси и Роналду.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Порошенко уволил замглавы президентской администрации
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, который проходил подозреваемым по делу против украинского бизнесмена Сергея Курченко, соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Обновлено в 16:51
Общество
Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню
Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Футбол
Британский таблоид назвал Азмуна «иранским Месси»
Таблоид The Sun составил список "новых Месси" для 23 стран. "Иранским Месси" назван форвард "Зенита" Сердар Азмун.
Обновлено в 18:37
Экономика
Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосисками
Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.
Обновлено в 18:39
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Музыка
Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено в 06:10
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Кино
Умер режиссер и фотограф Николай Тарханов
Обновлено в 02:11
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Игры
От Epic Games до Square Enix: авторы Bulletstorm рассказали о своём будущем проекте
В настоящее время поляки трудятся над неанонсированным проектом — высокобюджетным шутером.
Обновлено в 09:39