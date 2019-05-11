В «Тамбове» прокомментировали выход команды в РПЛРИА Новости 10:48

Футбольный клуб "Тамбов" считает выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) величайшим моментом в истории тамбовского футбола.

В «Тамбове» прокомментировали выход команды в РПЛ

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