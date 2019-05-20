Происшествия
В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человекКоммерсантъ 01:00
Замглавы Минюста, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров заявил «РИА Новости», что погибли 29 заключенных. «В ходе бунта были убиты три надзирателя колонии и 29 заключенных, причем с восемью из них заключенные расправились сами»,— сообщил он.
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Кино
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Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
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Кино
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Наука
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Специалисты из Национального научного фонда рассказали об уникальном процессе формирования древнего спящего вулкана, на котором впоследствии и образовались Бермудские острова.
Обновлено в 06:26
Общество
McDonald`s намерен открыть dark kitchen
По оценке опрошенных изданием экспертов, стоимость открытия одного крупного объекта формата dark kitchen в среднем составят 2-4 миллиона долларов, тогда как открыть стандартный ресторан McDonald`s стоит до 1,5 миллиона долларов, а точку на фуд-корте в торговом центре - почти вдвое меньше.
Обновлено в 03:52
Здоровье
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
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В Челябинске гражданина США отправили в колонию за порносъемки
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Обновлено в 05:22
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Обновлено в 04:43
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Военные учения Франции у берегов Индонезии пошли не по плану
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Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
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Обновлено в 06:50
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
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Обновлено в 04:45