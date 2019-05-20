В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человекКоммерсантъ 01:00

Замглавы Минюста, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров заявил «РИА Новости», что погибли 29 заключенных. «В ходе бунта были убиты три надзирателя колонии и 29 заключенных, причем с восемью из них заключенные расправились сами»,— сообщил он.

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

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