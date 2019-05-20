Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонииRT на русском 00:32

Заключённые, отбывающих наказание по обвинению в причастности к террористической организации «Исламское государство»*, устроили бунт в колонии в пригороде Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Таджикистана.
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В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

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