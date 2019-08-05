Экономика
В ТОСЭР Приангарья утверждены два новых резидентаREGNUM вчера в 23:22
Министерство экономического развития России утвердил две компании в качестве резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово Иркутской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Минэкономразвития РФ включило две компании в список резидентов ТОСЭР Саянска и Черемхово
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Две компании получили статус резидентов ТОСЭР в Саянске и Черемхове Иркутской области
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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