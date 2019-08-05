Экономика
В ТОСЭР Приангарья утверждены два новых резидентаREGNUM вчера в 23:22
Министерство экономического развития России утвердил две компании в качестве резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово Иркутской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Минэкономразвития РФ включило две компании в список резидентов ТОСЭР Саянска и Черемхово
Телеинформвчера в 22:47
Две компании получили статус резидентов ТОСЭР в Саянске и Черемхове Иркутской области
IrkutskMediaвчера в 23:20
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Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования
Как составляется рейтинг CWUR оценивает университеты по семи показателям: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, авторитет и цитируемость.
Обновлено в 00:49
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
На Украине показали новые тесты парашютной системы «Сокол» по «стандартам НАТО»
На Украине военнослужащими продолжается тестирование парашютной системы «Сокол» типа «крыло».
Обновлено в 00:15
Общество
Роспотребнадзор рассказал о проверках минеральной воды
Роспотребнадзор обнаружил нарушения обязательных требований более чем в 130 партиях минеральной воды в рамках проверок в период с 2017 года по первое полугодие 2019-го.
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол
Петр Авен: «Федун - святой человек»
Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешёл в «Брюгге»
Обновлено в 01:59
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Жуткое ДТП на Малышева прокомментировала полиция
По факту гибели людей в аварии в центре Екатеринбурга началась проверка, материалы для уголовного дела пока собирают следователи / В полиции Екатеринбурга началась проверка по факту аварии, произошедшей утром 4 августа в центре города.
Обновлено вчера в 06:04
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Наука
Действие вируса Зика на плод оказалось более непредсказуемым
Калифорнийские исследователи показали, что вирус Зика действует на плод более непредсказуемо, чем считалось раньше: в случае, если при рождении никаких нарушений не было, отклонения могут появиться позже, и наоборот.
Обновлено вчера в 05:26
Транспорт
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов
В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Политика
Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций
С точки зрения чистого пиара санкции звучат очень впечатляюще: Минфин США решил запретить американским банкам участвовать в первичном рынке российского госдолга, который выпущен не в российских рублях.
Обновлено в 01:00
ЖКХ
Жителей украинского города оставили без горячей воды из-за долгов
Жителей города Энергодара Запорожской области Украины оставили без горячей воды из-за долгов за электроэнергию.
Обновлено в 02:29
Экономика
Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний
Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Культура
Онлайн-платформа веб-сериалов Chill заработает с декабря 2019 года
Запуск проекта запланирован на начало декабря 2019 года.
Обновлено в 02:36
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:47
Экономика
Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году
В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.
Обновлено в 02:37
Космос
Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва
Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Волочкова раскинулась в экстремальном шпагате на ходу катера
Балерина выложила в своём Инстаграме фото экстремального шпагата. На полном ходу катера артистка решилась на опасный трюк.
Обновлено в 01:03
Экономика
Россия резко сократила поставки угля Украине
Резкое сокращение экспорта российского угля на Украину последовало в июне за введением разрешительного порядка поставок.
Обновлено в 02:41