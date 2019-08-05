Экономика

В ТОСЭР Приангарья утверждены два новых резидентаREGNUM вчера в 23:22

Министерство экономического развития России утвердил две компании в качестве резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово Иркутской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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В ТОСЭР Черемхово и Саянска – два новых резидента

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Новых резидентов обрели ТОСЭР Саянска и Черемхово

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Новые инвестпроекты в ТОСЭР Саянска и Черемхово

Байкал24вчера в 22:35

Минэкономразвития РФ одобрило заявки резидентов ТОСЭР Саянска и Черемхово

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Минэкономразвития РФ включило две компании в список резидентов ТОСЭР Саянска и Черемхово

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Две компании получили статус резидентов ТОСЭР в Саянске и Черемхове Иркутской области

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Одобрены заявки двух компаний, представивших свои инвестпроекты для ТОСЭР Саянска и Черемхово

SIA.ruвчера в 22:26
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На Украине показали новые тесты парашютной системы «Сокол» по «стандартам НАТО»

На Украине военнослужащими продолжается тестирование парашютной системы «Сокол» типа «крыло».
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Роспотребнадзор рассказал о проверках минеральной воды

Роспотребнадзор обнаружил нарушения обязательных требований более чем в 130 партиях минеральной воды в рамках проверок в период с 2017 года по первое полугодие 2019-го.
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
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Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
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Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешёл в «Брюгге»

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Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек

Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
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Происшествия

Жуткое ДТП на Малышева прокомментировала полиция

По факту гибели людей в аварии в центре Екатеринбурга началась проверка, материалы для уголовного дела пока собирают следователи / В полиции Екатеринбурга началась проверка по факту аварии, произошедшей утром 4 августа в центре города.
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Общество

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
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Общество

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Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
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Действие вируса Зика на плод оказалось более непредсказуемым

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Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний

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Экономика

Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян

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Онлайн-платформа веб-сериалов Chill заработает с декабря 2019 года

Запуск проекта запланирован на начало декабря 2019 года.
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Происшествия

В Сибири и на Дальнем Востоке сократилась площадь лесных пожаров

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Космос

Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва

Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
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Экономика

Россия резко сократила поставки угля Украине

Резкое сокращение экспорта российского угля на Украину последовало в июне за введением разрешительного порядка поставок.
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Город в Иркутской области России, административный центр Черемховского района. Образует муниципальное образование город Черемхово со статусом городского округа. Расположен на обеих сторонах Транссибирской магистрали. Один из крупных центров в Сибири по добыче угля. Население - 51230 чел., шестой по величине город области.
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