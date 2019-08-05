Экономика

В ТОСЭР Приангарья утверждены два новых резидентаREGNUM вчера в 23:22

Министерство экономического развития России утвердил две компании в качестве резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово Иркутской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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В ТОСЭР Черемхово и Саянска – два новых резидента

Московский Комсомолец00:46

Новых резидентов обрели ТОСЭР Саянска и Черемхово

ИркСиб00:00

Одобрены заявки двух компаний, представивших свои инвестпроекты для ТОСЭР Саянска и Черемхово

SIA.ruвчера в 22:26

Минэкономразвития РФ одобрило заявки резидентов ТОСЭР Саянска и Черемхово

Твой Иркутсквчера в 23:02

Минэкономразвития РФ включило две компании в список резидентов ТОСЭР Саянска и Черемхово

Телеинформвчера в 22:47

Новые инвестпроекты в ТОСЭР Саянска и Черемхово

Байкал24вчера в 22:35

Две компании получили статус резидентов ТОСЭР в Саянске и Черемхове Иркутской области

IrkutskMediaвчера в 23:20
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Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
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Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду

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Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
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Музыка

Над горным парком «Рускеала» скоро вновь зазвучит музыка разных жанров

Над парком зазвучат шедевры мировой классики, восточные мотивы, музыка из кинофильмов и часть репертуара Мариинского и Большого театра.
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Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 20:35
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области

Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате аварии в Саратовской области.
Обновлено в 00:52
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России

Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

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Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

Ортопед дал советы по выбору кроссовок для бега

При выборе не стоит всецело ориентироваться на размер, стоящий на кроссовках, — главное, чтобы в них было комфортно.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
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Происшествия

Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе

Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
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Общество

Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

Прошло 80 лет со дня гибели советского летчика Михаила Ююкина

5 августа исполняется 80 лет со дня героической гибели советского летчика Михаила Ююкина.
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Происшествия

Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга

Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
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Экономика

Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго

Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
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Происшествия

Среди жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра

Среди жертв стрелка, открывшего огонь в американском городе Дейтон (штат Огайо), оказалась его сестра.
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Транспорт

В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
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Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
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В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб

С октября по декабрь было зарегистрировано 208,5 тыс. актов о заключении брака, наименее популярный сезон среди молодожёнов — период с января по март (158,7 тыс. браков).
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Назначен новый глава управления дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске назначен новый руководитель городского управления дорожного хозяйства.
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Происшествия

В Лондоне подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки

Как сообщает пресс-служба полиции Лондона, в воскресенье подросток, находясь на смотровой площадке под крышей галереи современного искусства Тейт Модерн, перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение площадки.
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Город в Иркутской области России, административный центр Черемховского района. Образует муниципальное образование город Черемхово со статусом городского округа. Расположен на обеих сторонах Транссибирской магистрали. Один из крупных центров в Сибири по добыче угля. Население - 51230 чел., шестой по величине город области.
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